Suche nach vermisstem Stubaier Pfarrer blieb auch am Sonntag ohne Erfolg

Fulpmes – Jener Pfarrer, der seit den verheerenden Murenabgängen im Stubaital am vergangenen Wochenende verschwunden ist, bleibt weiterhin vermisst. Am Sonntag suchten Mitglieder der Wasserrettung noch einmal in und entlang der Ruetz nach dem 60-Jährigen, unter anderem kam eine Unterwasserkamera zum Einsatz – am frühen Nachmittag wurde die Suche jedoch ergebnislos beendet.