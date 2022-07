Vergewaltigung in Innsbruck: Zeuge hielt mutmaßlichen Täter fest

Innsbruck – Eine mutmaßliche Vergewaltigung soll sich in der Nacht zum Sonntag in Innsbruck abgespielt haben. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, wird ein 34-jähriger Mann verdächtigt, eine 18-jährige Frau im Innenhof eines Hauses in der Ing.-Etzel-Straße vergewaltigt zu haben.