Zahlreiche Fahrräder aus Geschäft in Bichlbach gestohlen: Enormer Schaden

Bichlbach – Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag in Bichlbach in ein Fahrradgeschäft eingebrochen. Die Polizei sprach aufgrund der großen Anzahl entwendeter Fahrräder von einem enormen Schaden in der Höhe eines mittleren sechsstelligen Betrags. Es dürfte sich um eine professionelle Tätergruppe handeln, die sich auf Fahrräder spezialisiert hat. Die Bikes dürften in einem Kleintransporter mit Planenaufbau und ausländischem Kennzeichen abtransportiert worden sein.