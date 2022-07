St. Anton am Arlberg – Ein teures Rennrad wurde am Sonntag vor einem Hotel in St. Anton gestohlen, berichtet die Polizei. Zwischen 12.50 und 13.05 Uhr stahlen Unbekannte das versperrte Rad, das schwarz ist und auf dem Mittelrohr eine Namensaufschrift sowie deutsche Flaggen aufweist. (TT.com)