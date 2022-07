Steine trafen sie am Kopf: Elfjährige bei Wanderung im Lechtal verletzt

Reutte – In die Innsbrucker Klinik musste am Sonntag eine Elfjährige geflogen werden, die sich bei einem Alpinunfall im Lechtal verletzt hatte. Laut Polizei war sie gegen 12 Uhr mit ihrer Familie zur Sulzalm unterwegs, als sich in einem Felstunnel Steine lösten und das Mädchen am Kopf trafen. Wie schwer die Verletzungen ausfielen und warum sich die Steine lösten, war zunächst unklar. (TT.com)