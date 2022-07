„Lieutenant Uhura" Nichelle Nichols mit 89 Jahren gestorben

Los Angeles – „Lieutenant Uhura" ist tot: Die aus der Kultserie „Raumschiff Enterprise" bekannte US-Schauspielerin und Sängerin Nichelle Nichols ist in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) gestorben. Sie sei eines „natürlichen Todes" gestorben, teilte ihr Sohn Kyle Johnson auf der offiziellen Facebook-Seite der Schauspielerin mit. Nichols gehörte der legendären ersten Besatzung von „Star Trek" an, angeführt von William Shatner alias Captain Kirk.

Nichols schrieb bei der US-Fernsehserie Geschichte. Als die Schwarze 1968 in der Rolle der Lieutenant Uhura ihren Kollegen William Shatner alias Captain Kirk küsste, war es der erste Kuss zwischen einer Schwarzen und einem Weißen der US-Fernsehgeschichte. Nichols hatte schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Jahr 2015 erlitt sie einen Schlaganfall.

Bereits im Jahr 2007 war „Star Trek"-Schauspieler James Doohan alias „Scotty" gestorben. Seine Asche wurde von einer Rakete ist All getragen. Im Jahr 2015 starb dann Leonard Nimoy alias „Spock". Immer noch aktiv sind der 91-jährige Shatner, der erst im Vorjahr in der Komödie „Senior Moment" vor der Kamera stand, sowie George Takei alias „Hikaru Sulu". Der offen schwule und ultraliberale Star postet mit 85 Jahren täglich in den sozialen Medien, wobei er als lautstarker Trump-Gegner und Verteidiger von Minderheiten auftritt. (APA/Reuters)