Tirol-Wahl: ÖVP will im Wahlkampf Mattle bekannter machen

Die Tiroler ÖVP will im Wahlkampf zur Landtagswahl am 25. September ihren Spitzenkandidaten und Neo-Parteiobmann Anton Mattle bekannter machen. Noch-Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) werde in der "heißen Wahlkampfphase" nicht auftreten, sagte Landesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter Martin Malaun im APA-Gespräch. "Es soll nicht so ausschauen, als müsste der Herr Landeshauptmann den neuen Kandidaten bei der Hand nehmen", begründete der Parteimanager.