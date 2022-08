Kleinflugzeug stürzte in Tirol auf Wohnhaus-Dach ab

In der Tiroler Gemeinde Höfen (Bez. Reutte) ist am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug auf das Dach eines Wohnhauses abgestürzt. Die beiden Flugzeuginsassen wurden dabei eingeklemmt, so die Polizei auf APA-Anfrage. Wie die Polizei später mitteilte, handelte es sich um ein Ehepaar aus Deutschland. Der 54-jährige Pilot und seine 56-jährige Frau wurden nach der Bergung mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.