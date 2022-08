Neue alte Innsbrucker Innbrücke: Flirrend umarmtes Stadtwappen

Innsbruck – So ziemlich jeder/jede, der/die die neue alte Innsbrucker Innbrücke sieht, könnte schwören, dass sie viel breiter als vor ihrer sanften Transformation durch Rainer Köberl ist. Ist sie allerdings nicht. Dass das Bauwerk, dem die Stadt immerhin ihren Namen verdankt, so wahrgenommen wird, hat im Wesentlichen mit der Durchsichtigkeit der neuen Brüstungen zu tun, die der Architekt anstelle der bisherigen gesetzt hat, die wie die Brückenpfeiler und die durchlaufenden Randbalken teilweise massiv aus Beton waren.

Als Referenz an die bestehenden mehr oder weniger historischen Geländer entlang des Inns ist auch das neue aus Schwarzstahl, bestehend anders als diese allerdings aus in zwei Reihen im Abstand von 20 Zentimetern gegeneinander raffiniert verschobenen gebogenen Stäben. Was die Brüstungen weniger als Gitter, sondern fast als Geflecht daherkommen lässt, das mit wechselndem Standort des Betrachters/der Betrachterin immer irgendwie anders ist. Zur flirrenden Barriere wird, die den vorgegebenen Baukörper sanft „umarmt“, dessen Form in stilisierter Form das Innsbrucker Stadtwappen zitiert.