Achenseebahn in 250 Bildern: Neues Buch über alte Zahnradbahn

Über 250 Bilder verewigte der Hobbyfotograf und Autor Albert Ditterich in seinem Buch über die Achenseebahn. © Zwicknagl

Von Walter Zwicknagl

Innsbruck – Über ein Ferienprogramm musste der gebürtige Haller Albert Ditterich, der als Gymnasiallehrer an mehreren Tiroler Schulen tätig war, nie lange nachdenken, denn sein Steckenpferd war die Achenseebahn, bei der er in 20 Saisonen als Zugführer tätig war. Und bereits als 17-Jähriger war die Dampfzahnradbahn für ihn ein begehrtes Fotoobjekt. „Schon auf meinen zweiten Farbfilm bannte ich im Jahr 1970 die Bahn. Und dieser Virus hat mich nie mehr losgelassen“, erzählt er. Daraus geworden ist eine riesige Fotosammlung, die nun auch in seinem Bilderbuchbogen „Auf Meterspur von Jenbach zum Achensee“ einer breiten Öffentlichkeit zugänglich ist.

Schmunzelnd vermerkt er, dass er vom Verlag Railway-Media Group in Wien aufgestachelt wurde, ein Buch über die Bahn zu gestalten. Vor drei Jahren ließ er schon ein Buch über die Zillertalbahn entstehen. In seiner Diplomarbeit an der Universität Innsbruck hatte er sich mit verkehrsgeographischen Problemstellungen befasst. In seinem Broterwerb unterrichtete der Magister der Philosophie Französisch, Geographie, Wirtschaftskunde und Ökonomie. Wert legt er auf die Feststellung, dass alle in diesem Verlag ehrenamtlich arbeiten und er aus dem Buchverkauf keinen Cent bekommt.

„Im Jahr 2011 war Schluss mit dem Hobby Zugführer“, sagt der 69-Jährige, der heute in Aldrans lebt. An der Achenseebahn hängt aber jede Faser seines Herzens. Geschmerzt hat ihn der Betriebsstillstand in den Jahren 2020 und 2021.

So manche Episode kann Albert Ditterich erzählen. Ausgerechnet zum 80. Geburtstag der Bahn im Jahr 1969 lieferte die Druckerei Hin- und Rückfahrtkarten mit der Aufschrift „Jenbach-Attersee“. Zwei Tage wurden diese Fahrscheine ausgegeben, ehe man den Irrtum bemerkte. Einem spitzzüngigen und wortgewaltigen Heizer, der für unfreiwillige Pausen auf der Strecke sorgte, überreichte man eine Schachtel mit der Aufschrift „Wichtiger Inhalt“. Und drinnen war ein Säckchen mit Kohle samt dem Hinweis „Im Notfall beim Zillertalblick zu verwenden“. Ein anderes Mal hatte sich am Stützpunkt Seespitz eine Zugpartie an den Knödeln und dem Schweinebraten ihrer Kollegen bedient, aber zumindest das Geschirr abgewaschen.