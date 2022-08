„Gerechtes Innsbruck“ tritt nicht bei der Landtagswahl an

Innsbruck – Die im Innsbrucker Gemeinderat mit einem Mandat vertretene Partei "Gerechtes Innsbruck" will mit der tirolweiten Partei "Gerechtes Tirol – Die Unbestechlichen" nicht bei der anstehenden Landtagswahl im Herbst antreten. Ein "leistbarer, kreativer Wahlkampf" benötige eine Vorbereitungszeit, die aufgrund der Vorverlegung der Wahl nun fehlen würde, teilte Gemeinderat Gerald Depaoli Montagvormittag in einer Aussendung mit.

Mit mangelnden Unterstützungserklärungen habe die nunmehrige Entscheidung, die am Wochenende bei einer Klausur gefallen sei, nichts zu tun, betonte er. Man habe vielmehr "quer durch alle Bevölkerungsschichten" Unterstützung erhalten. Der streitbare, oftmals lautstarke Oppositionspolitiker teilte gleichzeitig gegen die Grünen aus, von denen die Kleinpartei offenbar für ein Antreten unterstützt werden sollten: "Auf die vom Spitzenkandidaten der Tiroler Grünen, Gebi Mair, in einer Sitzungsunterbrechung des Innsbrucker Gemeinderates am 14. Juli 2022 unter Zeugen versprochene Unterstützungserklärung hat das 'Gerechte Tirol – Die Unbestechlichen' somit von Beginn an gut und gerne verzichten können". Die Partei würde sich von Mair "weder ködern noch kaufen bzw. nicht in eine politische Abhängigkeit bringen" lassen.