Anfang, Neuanfang und Ende: „Tirol Live" heute ab 18 Uhr auf TT.com

Seit 1987 stehen die Zillertaler Haderlumpen gemeinsam auf der Bühne. Nach 35 Jahren ist in wenigen Tagen Schluss. Nachdem die Pandemie die Abschiedstournee gleich zweimal verhindert hat, ist es nun am 12. und 13. August so weit. Das allerletzte „Lumpen-Konzert“ steht in Zell am Ziller an. Bandleader Vitus Amor berichtet bei „Tirol Live“ über die letzten Vorbereitungen und seine Gefühlslage.