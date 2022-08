Polizei zog Alkolenker auf A12 bei Imst aus dem Verkehr

Silz – Am Sonntag gegen 18.45 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, das auf der Inntalautobahn in Fahrtrichtung Westen im Gemeindegebiet von Silz äußerst unsicher unterwegs sei. Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Imst konnte das Auto daraufhin in der Industriezone in Imst anhalten und den Lenker kontrollieren. Bei dem 29-Jährigen wurde ein Alkomattest durchgeführt – dieser ergab, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ihn erwartet eine Anzeige. (TT.com)