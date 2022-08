Nach Festnahme: U-Haft für Terrorverdächtigen in Sellrain verhängt

Am Samstag wurde der 18-Jährige in Sellrain festgenommen. Seine Mutter wurde auf freiem Fuß wegen schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Sellrain, Innsbruck – Über den am Samstag in Sellrain in Tirol festgenommenen Terrorverdächtigen ist am Montag die Untersuchungshaft verhängt worden. Dies sagte der Sprecher des Innsbrucker Landesgerichts, Andreas Stutter. Die Entscheidung sei noch nicht rechtskräftig, der Beschuldigte habe noch Bedenkzeit, ob er dagegen ein Rechtsmittel einlegt. Der 18-Jährige hatte sich am Wochenende teilgeständig gezeigt und war in die Innsbrucker Justizanstalt überstellt worden.