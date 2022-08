Zwei Einbrüche in einer Nacht in Innsbrucker Tankstellen

Innsbruck – Eine Nacht, zwei Tankstellen, zwei Einbrüche: Wie die Polizei mitteilte, drangen in der Nacht auf Sonntag Unbekannte in die Geschäftsräume von zwei Tankstellen in Innsbruck ein. Nach ersten Erkenntnissen bedienten sich der oder die Täter bei den Getränken und im Zigaretten-Regal.