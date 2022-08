Anzeige gegen Landespolizeidirektion OÖ. nach Tod von Ärztin

Wien – Über Monate hinweg wurde die Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die am Freitag Suizid beging, aus der Impfgegner-Szene massiv bedroht. Befinden sich Täter im Ausland und verfassen dort Drohschreiben, ist eine Strafverfolgung in Österreich schwer, berichtete das "Ö1"-Mittagsjournal. Die Staatsanwaltschaft Wels hatte Ermittlungen gegen einen Deutschen eingestellt. Nun wird geprüft, ob Kellermayrs Suizid etwas an der Zuständigkeit ändert, hieß es am Montag.