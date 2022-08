Nur Corona oder doch für alle? Verwirrung um telefonische Krankschreibung

Wer an Corona erkrankt ist, muss sich seit 1. August krankschreiben lassen. Das geht auch telefonisch. (Symbolfoto)

Wien – Verwirrung herrscht in der Frage, wie es in der Praxis mit der am Montag wieder eingeführten telefonischen Krankschreibung aussieht: Die Ärztekammer erklärte entgegen ursprünglicher Angaben aus dem Ministerium, dass die telefonische Krankschreibung "bei allen Krankheiten möglich" sei. Das Gesundheitsministerium und die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) beharren allerdings darauf, dass man sich nur mit Corona telefonisch krankschreiben lassen kann.