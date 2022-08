ÖVP will Wahlkampfkampagne in Galtür starten

So richtig rund läuft es in der Tiroler Volkspartei seit dem Parteitag vor drei Wochen noch nicht. VP-Chef und Spitzenkandidat Toni Mattle hat noch keinen Mobilisierungseffekt geschafft, der Sommer erschwert dieses Unterfangen. Ab 3. September soll die Wahlkampfkampagne der ÖVP voll anlaufen. Wahrscheinlich in der Heimatgemeinde Mattles in Galtür, wo der ÖVP-Obmann langjähriger Bürgermeister war. Die Entscheidung soll diese Woche fallen.