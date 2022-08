Neuer Pumptrack für Kaunerberger Radler

Am Spielplatz Falpaus wurde ein Rundkurs für die radbegeisterten jungen Kaunerberger eröffnet.

Kaunerberg – Viele Wellen, kleine Steilkurven und der ein oder andere Sprung für besonders Wagemutige – der Spielplatz Falpaus in Kaunerberg ist seit Kurzem um eine Attraktion reicher. Es wurde ein so genannter Pumptrack eröffnet – ein Rundkurs für Mountainbikes. Nachdem der Volleyballplatz immer mehr verwaist war, hat sich die kleine Gemeinde etwas Besonderes für seine jüngsten Bürger ausgedacht. Und radbegeistert sind die meisten, wie Gemeinderat und RegioL-Mitarbeiter Joachim Nigg weiß. Der Rundkurs wurde aus Naturmaterialien gebaut – ist damit auch umwelt- und klimafreundlich. Gefördert wurde das 16.640 Euro teure Projekt über das Leaderprogramm von der EU (via RegioL). (mr)