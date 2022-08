Dieses Wochenende geht es zu Fuß durch die Pitztaler Gletscherwelt

Flotten Schrittes geht es an diesem Wochenende durch die Pitztaler Gletscherwelt.

Pitztal, Ötztal – Die Trailszene trifft sich ab Freitag zum Pitz Alpine Glacier Trail (PAGT), der sein 10-Jahr-Jubiläum feiert. Und am Sonntag geht man – sportlich, aber etwas langsamer – von Gurgl nach Vent beim 50. „Gletscherflohmarsch“.

Der „PAGT“ am Dach Tirols ist bereits zum 5. Mal in Folge ausverkauft und wird den 1000 Spitzen- und Hobbyläufern einiges abverlangen. Als „Trail City“ fungiert der Ortsteil Mandarfen in St. Leonhard im Pitztal. Die Lauf- und Trailszene schätzt die anspruchsvolle und landschaftlich schöne Streckenführung. Die Routen führen über acht unterschiedliche Strecken. Die Läufer können unter Distanzen von moderaten 3 Kilometern Länge bis hin zu schweißtreibenden 106 Kilometern wählen. Alle Infos: www.pitz-alpine.at