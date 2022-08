Mann schlug 18-Jähriger mit Faust ins Gesicht: Gruppe in Sölden gesucht

Sölden – Nach einem Vorfall am Montagabend in Sölden ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Eine 18-jährige Urlauberin beobachtete gegen 22.15 Uhr vom Balkon ihres Hotelzimmers aus, wie eine Gruppe von sechs bis acht jungen Männern auf der Dorfstraße Richtung Süden ging. Am Parkplatz vor dem Hotel machten sie Halt und ein Mitglied der Gruppe leerte ein Glas Bier über das Fahrzeug des Vaters der 18-Jährigen.