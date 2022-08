Fairteiler in Uderns bietet Lebensmittel gratis an

Uderns – 13.500 Tonnen an Lebensmitteln landen in Tirol jährlich im Restmüll. Auf Initiative von Rai Egger und der Gemeinde Uderns werden Lebensmittel vor der Entsorgung gerettet und direkt am „Fairteiler“ der Lebenshilfe am Bahnhof Uderns kostenlos an die Bevölkerung abgegeben. „Alle Menschen sind eingeladen, sich am ‚Fairteiler‘ kostenlos zu bedienen. Das hat nichts mit Bedürftigkeit zu tun, sondern damit, dass wir Lebensmittelverschwendung den Kampf ansagen“, sagt die Initiatorin und Betriebsverantwortliche Rai Egger. Sie erklärt den niederschwelligen Zugang zum Lebensmittelschrank an der Nordseite des Bahnhof Uderns so: „Schrank auf, Lebensmittel raus, Schrank wieder zu. So einfach ist das.“