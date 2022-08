Tiroler Schuldenberatung: „Die großen Brocken kommen erst“

Innsbruck – Normalbetrieb herrscht dieser Tage in der Tiroler Schuldenberatung. Nach einem Corona(-hilfen)-bedingten Rückgang an Klienten um rund 60 Prozent in den Jahren 2020 und 2021 liege die Zahl der Neuanmeldungen nun wieder auf dem Niveau von 2019. Allerdings: Dabei dürfte es nicht bleiben, befürchtet Thomas Pachl, Geschäftsführer der Beratungsstelle.