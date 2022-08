Fahrzeuge in Innsbruck beschädigt: Lenker eines Fiat Panda gesucht

Innsbruck – Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Innsbruck ersucht die Polizei um Hinweise auf den Lenker bzw. die Lenkerin eines grauen Fiat Panda. Die gesuchte Person fuhr am Montag kurz vor 23.30 Uhr in der Höttinger Au Richtung Westen. Auf Höhe Hausnummer 46 verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen ein in der Kurzparkzone abgestelltes Moped und gegen ein Auto. Beide Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt. Der Lenker beging Fahrerflucht.