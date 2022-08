„TANZ“ im Wiener Volkstheater: Antiballett mit Feenflug und Hexenbesen

Glaubt man sich anfänglich aufgehoben als Zaungast einer mit leiser Ironie und einem Hauch frivoler Tücke angereicherten „klassischen“ Ballettstunde, so ändert sich die vermeintliche Vertrautheit des (eigenen) Blicks innert Minuten. Ist doch die strenge Meisterin in Gestalt der faszinierenden Beatrice Cordua, ehemalige gefeierte Ballerina u. a. in John Neumeiers Compagnie und über achtzig, nackt und animiert auch ihre Schülerinnen, die Kleidung abzulegen. Sie und ihre neun Mitstreiterinnen werden in der zweistündigen Performance ebenso provokant wie parodistisch eine Gratwanderung zwischen Porno und Märchen, zwischen Ballett und verwegenen Stunts präsentieren, die – mehrmals auch im Wortsinn – unter die Haut geht.