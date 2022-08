Wie die Gams plötzlich aus Kitzbühels Tennis-Stadion verschwand

Kitzbühel – Tennis-Star Dominic Thiem stemmte 2019 bei den Generali Open noch die goldene Gams in die Höhe, bei Shootingstar und Finalist Filip Misolic zeigte die kreisrunde Trophäe am Samstag so wie 2021 das Logo des Kitzbüheler Tennisturniers. Wohin war die berüchtigte Gams mit dem Racket also verschwunden?