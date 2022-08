Vermisster 82-Jähriger aus Innsbruck tot aufgefunden

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde bereits am 18. Juli im Bereich Matreiwald in Matrei am Brenner im steilen Gelände eine mumifizierte Leiche gefunden. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf Fremdverschulden. Mittlerweile konnte die Leiche als der abgängige 82-Jährige identifiziert werden. (TT.com)