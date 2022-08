Tagwache und Tarnanzug: Kombi-Star Lamparter liegt auf der Lauer

Der Befehl „Stillgestanden“ ist für den Tiroler Naturburschen eine Herausforderung, denn Lamparter ist mehr ein Zappelphilipp, einer, der nach seinem Doppel-Weltmeistertitel 2021 und der Olympia-Premiere im vergangenen Winter schon wieder große Pläne schmiedet. „Sportlich läuft alles nach Plan. Es ist für mich eine coole Erfahrung, mit anderen Athleten beim Bundesheer zu trainieren“, erzählt der ehemalige Gewichtheber des KSV Rum, der sich auf Schwarzeneggers Spuren in der Steiermark in der Kraftkammer mit den Eishockeyspielern misst.

Von der Grundausbildung gefällt ihm vor allem das Orientieren im Gelände. „Ich finde es cool, dass ich das für meinen weiteren Weg mitnehmen kann!“ Gerne erinnert er sich an eine 24-Stunden-Übung in der Wildnis mit Lageraufbauen und Übernachten im Zelt. „Wir sind am Lagerfeuer gesessen, haben natürlich auch aufgepasst und Wache geschoben.“ Die Waffe in der Hand zu halten war für ihn Neuland. „Ich war gespannt, ob ich die Scheibe treffe. Und ich muss sagen: gar nicht mal so schlecht!“ Einen Wechsel zum Biathlon, so Lamparter lächelnd, schließe er aber aus.