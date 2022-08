Fahrverbote in Tirol: Mehr als 56.000 Zurückweisungen seit Pfingsten

„Die Fahrverbote zeigen auch in der heurigen Sommersaison ihre Wirkung: In den Ortsgebieten kam es größtenteils zu keinen Stauungen und der Verkehrsfluss blieb fließend", zog LH Günther Platter (ÖVP) am Dienstag Bilanz. An Tagen, an denen trotz allem sich durch manche Orte mehr Fahrzeuge ihren Weg bahnten, sei umgehend nachgearbeitet worden, die Maßnahmen seien adaptiert worden. „Jeder Fahrverbotstag wird vonseiten der Polizei und den Expertinnen und Experten analysiert, um darauf aufbauend Erfahrungen und Einschätzungen zu sammeln."