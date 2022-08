Land beschließt Abschussbescheid für Wolfspärchen in Lavant

Konkret handelt sich dabei einerseits um einen männlichen Wolf (108 MATK), der bereits im vergangenen Jahr mehrfach in Tirol bei einem Rotwild-Riss in Neustift im Stubaital sowie bei Nutztier-Rissen in Trins, Hopfgarten in Defereggen, Außervillgraten und Assling sowie in Kärnten nachgewiesen wurde. Zuletzt nachgewiesen wurde das Tier am 14. Juli unweit der Lavanter Alm in Kärnten. Beim zweiten nachgewiesenen Wolf handelt es sich um ein weibliches Tier (121 FATK), das zuletzt am 6. Juli bei einem gerissenen Schaf im Kärntner Drautal nachgewiesen wurde.