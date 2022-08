Zweiter Wolf vor Abschuss, WWF legt Beschwerde gegen ersten Bescheid ein

Die Wölfe lassen die Emotionen hochgehen. Wöchentlich werden Dutzende Risse von Weidetieren, hauptsächlich Schafe, gemeldet. © Michelle Rottensteiner

Innsbruck ‒ Die großen Beutegreifer haben sich in der politischen Diskussion festgesetzt. Und zwar auf mehreren Ebenen. Dass die ÖVP zur Beschleunigung von Entnahmen möglicher Problemtiere auch das im Vorjahr eingesetzte Fachkuratorium für Bär, Luchs und Wolf abschaffen möchte, das bisher die grundlegenden Empfehlungen abgibt, sorgt bei den Experten für Verärgerung. Vor allem, weil es indirekt für Verzögerungen bei den Abschussbescheiden verantwortlich gemacht wird. Am Montag haben auch die Lavanter Bauern in Osttirol Kritik geübt.

Agrarreferent und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (VP) bescheinigt dem Kuratorium allerdings eine fachlich ausgezeichnete Arbeit. „Sie entscheiden auf Basis aller rechtlichen und fachlichen Kriterien. Man kann ihnen keinen Vorwurf machen.“ Natürlich wünschen sich die betroffenen Bauern, dass alles noch schneller gehen kann. „Aber derzeit versuchen alle Beteiligten, ihr Bestes zu geben.“

Apropos Lavant. Das Kuratorium hat jetzt auch über die jüngsten Risse beraten, Dutzende Risse von Schafen und sogar von einem Ochsen sind zu beklagen. Es fehlt nur noch ein weiterer DNA-Abgleich, dann wird ein zweiter Abschussbescheid in die Wege geleitet. Möglicherweise bereits Ende der Woche.

Den aus der Vorwoche wird die Naturschutzorganisation WWF erwartungsgemäß beeinspruchen. Das erklärte Christian Pichler gegenüber der TT. Der Wolf soll im Viggar- und im Wattental 41 Schafe gerissen haben. Bis 31. Oktober kann er in 39 Jagdgebieten zwischen Navis, Ellbögen und Tux gejagt werden. Pichler kritisiert die pauschalen Bewertungen und Gebietsabgrenzungen im Bescheid und macht fehlende Alternativen zur Entnahme wie Herdenschutzmaßnahmen geltend. Grundsätzlich bemängelt er das Wolfsmanagement in Tirol. Dass das Land im Falle einer Beschwerde angekündigt hat, eine Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofes zu beantragen, unterstützt der WWF. Damit sollen alle rechtlichen Fragen rund um die Entnahme von Wölfen in alpinen Regionen mit aufrechter Almbewirtschaftung geklärt werden.