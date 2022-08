Klientin warf Vertreter bei Hausbesuch in Innsbruck Axt hinterher

Innsbruck – Ein Erwachsenenvertreter ist am Dienstagvormittag beim Besuch einer Klientin in Innsbruck mit einer Axt beworfen und verletzt worden. Laut Polizei kam es gegen 9.30 Uhr zu dem Vorfall. Als der Mann vor dem Routinebesuch an der Wohnungstür klingelte, ergriff die Frau die Axt und warf sie dem Mann hinterher.