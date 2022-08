Wirbel um Aufschrift von NS-Ausstellung in Innsbruck

Innsbruck – Noch bis zum 13. August läuft eine Ausstellung in der Innsbrucker Stadtbibliothek über die Volksabstimmung für den Anschluss an Hitler-Deutschland 1938. Darüber hat die TT am 10. Juli bereits berichtet. Auch über die an der östlichen Fassade der Stadtbibliothek in Frakturschrift angebrachte Aufschrift „Gebt dem Führer Euer Ja!“ – ein Hinweis auf die Ausstellung. Nun, kurz bevor die Ausstellung auf die Zielgerade geht, gibt es rund um diese Aufschrift und Plakate der Ausstellung einige Aufregung. Und mehrere Anzeigen.