2000 Kilometer von Rietz bis ans „Ende der Welt“ gepilgert

Werner Kräutler nahm am 11. April den Pilgerstab mit Jakobsmuschel (l.) in die Hand. Am 1. August erreichte er Santiago de Compostela.

Rietz, Santiago de Compostela – „So. Heute geht’s los. Ich erfülle mir einen Lebenswunsch“, postete er noch am 11. April auf seinem Facebook-Account. Darunter eine Europakarte mit eng aneinandergereihten Etappenpunkten, die den gebürtigen Vorarlberger, aber begeisterten Wahltiroler Werner Kräutler von seinem Wohnort Rietz über den Jakobsweg bis ans Ende der Welt (Finisterre) nach Santiago de Compostela bringen sollten. Und am 1. August kam das letzte Posting: „Santiago“ – in großen Lettern. Er hat es geschafft – gut 2000 Kilometer hatte Kräutler über die Alpen durch Tirol, Vorarlberg, die Schweiz nach Südfrankreich und über die Pyrenäen bis an den Westzipfel des Kontinents hinter sich gebracht.