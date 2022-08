Landtagswahlen: KPÖ tritt nur in Innsbruck und Innsbruck-Land an

Die Tiroler KPÖ wird bei den Landtagswahlen lediglich in der Landeshauptstadt und im Bezirk Innsbruck-Land antreten. Das erklärte Spitzenkandidatin Pia Tomedi am Dienstag gegenüber der TT. Das mit den Unterstützungserklärungen sei nicht so einfach, „aber unser Ziel war es, vor allem im Großraum Innsbruck, also in der Stadt und in Innsbruck-Land, zu kandidieren.“ Am Donnerstag müssen die Bezirkswahlvorschläge eingereicht werden, neben ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen, Liste Fritz und NEOS wird auch die impfkritische MFG auf allen Wahlvorschlägen in den Bezirken aufscheinen. Das kündigte Landessprecher Bernhard Schmidt bereits in der Vorwoche an.