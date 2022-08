Zahl der Lehrlinge in Tirol steigt, Lücke aber immer noch groß

In Tirol gibt es einen enormen Überhang an offenen Lehrstellen.

Innsbruck – Im Juni haben in Tirol um 4,9 Prozent mehr Junge eine Lehre begonnen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Doch Kfz-Mechaniker und Friseurin als Traumberufe war einmal. Das zeigt auch die halbjährliche Auswertung des Tiroler Lehrlingsportals Bei rund 28.000 Abfragen im ersten Halbjahr zeigte sich, dass Bürokaufmann/-frau, Informationstechnologe sowie Labortechniker die Top drei der am meisten nachgefragten Lehrberufe waren. Auch Elektro- und Metalltechniker liegen im Spitzenfeld, gefolgt von Sportadministrator sowie Augenoptiker. Der früher so begehrte Kfz-Mechaniker schaffte es immerhin noch auf Platz zehn. Bei den Lehrbetrieben liegt die Uni Innsbruck – wie schon vergangenes Jahr – unangefochten an der Spitze. Einen Sprung unter die Top drei der am meisten angefragten Lehrbetriebe auf machte der Lebensmittelhändler MPreis.