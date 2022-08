E-Car-Sharing: Warten auf das dritte E-Auto in St. Johann

Jetzt ist es an der Zeit, nicht nur die Tarife anzupassen, sondern auch die bestehenden Autos nach und nach auszutauschen. So wurde, wie bereits berichtet, ein drittes Auto angeschafft, das am Wieshoferparkplatz stationiert ist, und einer der beiden so genannten „Joe’s“ (Kombination aus St. Johann und Elektro) ausgetauscht. Eigentlich hätte bereits auch das zweite vorhandene Auto einem 7-Sitzer mit mehr Zulademöglichkeit weichen sollen, aber hier hakt es ein wenig. „Der wurde leider noch nicht geliefert. Wie bei den meisten E-Autos gibt es hier Verzögerungen“, weiß Thomas Crabtree, der beim Ortsmarketing unter anderem für die E-Autos zuständig ist.