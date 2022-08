Fußgänger in Innsbruck auf Schutzweg von Auto erfasst

Innsbruck – Ein Fußgänger wurde am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck verletzt. Der 20-Jährige überquerte gegen 21.20 Uhr auf dem Schutzweg die Fischnalerstraße auf Höhe der Kreuzung mit der Unterbergerstraße. Gleichzeitig fuhr ein Autolenker auf der Fischnalerstraße in Richtung Süden. Der 78-Jährige dürfte dabei den Fußgänger übersehen haben.