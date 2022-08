„Der Staat bricht zusammen": Lage im Libanon immer dramatischer

Beirut/Wien – Eine Stunde Strom am Tag, Schlangen vor Bäckereien, zunehmender Hass gegenüber Geflüchteten: Die Lage im Libanon habe sich "dramatisch" verschlechtert, sagt die Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung im Libanon, Anna Fleischer, im Gespräch mit der APA. "Der Staat bricht zusammen." Zum zweiten Jahrestag der Explosion im Beiruter Hafen am Donnerstag sind erneut Proteste gegen die Regierung angekündigt, gegen Vertuschung, Korruption und Untätigkeit.

Bereits vor einem Jahr präsentierte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch weitere Beweise für den Vorwurf, dass die Regierung die Explosion hätte verhindern können. In einer ungesicherten Halle im Beiruter Hafen hatten sechs Jahre lang 2750 Tonnen Ammoniumnitrat gelagert – bis sie am 4. August 2020 explodierten und mehr als 200 Menschen töteten. Tausende Menschen wurden verletzt und große Teile des Hafens und anliegende Wohngebiete zerstört.

Zu diesem Zeitpunkt war die Wirtschaftslage bereits katastrophal. Das Land ist hoch verschuldet. Der Libanon produziert wenig und ist auf Importe angewiesen. Jahrelang lockten die Banken vor allem im Ausland lebende Libanesen mit sehr hohen Zinsen und investierten selbst wiederum in Staatsanleihen. Die Schuldenquote des Libanon stieg rasant. Die Währung – seit 1997 an den US-Dollar gekoppelt – verfiel. Seit dem Sommer 2019 galt der jahrelange Tauschwert (1500 libanesische Pfund - 1 US-Dollar) nicht mehr, auf dem Schwarzmarkt wird der Dollar seither teurer und teurer. Als die Regierung im Herbst 2019 eine Steuer auf Whatsapp-Dienste ankündigte, reichte es den Menschen: Überall im Land wurde demonstriert. Die Corona-Pandemie verschärfte die Lage.

Die Kaufkraft im Land habe "extrem abgenommen", sagt Fleischer. Vor drei Jahren habe man für 150.000 Lira 100 US-Dollar bekommen. Nun sind es rund fünf Dollar. Seit Herbst 2019 kommen die Menschen kaum noch an ihr Erspartes auf der Bank – das wenige, das sie abheben dürfen, ist fast nichts mehr wert. "Der soziale Abstieg ist brutal", sagt Fleischer. Junge Libanesen würden aus ihren Wohnungen aus- und wieder bei ihren Eltern einziehen, da Mieten fast ausschließlich in Dollar bezahlt werden müssten – und somit zunehmend unerschwinglich seien. Außerdem würden Banken "horrende Gebühren" für Überweisungen verrechnen. "Das Vertrauen in das Bankensystem ist ohnehin erschüttert."

"Aufklärung kann man vergessen", sagt Said Arnaout. Der Sozialpädagoge ist in Beirut aufgewachsen und lebt seit seinem Studium in Deutschland. Zurzeit organisiert er seine siebente Hilfsaktion seit der Hafenexplosion. In ein paar Tagen bricht er in den Libanon auf, um die Spendengelder zu übergeben. Unterstützt werden sollen Menschen, die nach wie vor ohne Wohnung sind sowie palästinensische und syrische Geflüchtete. Die Armee überwache zwar den Wiederaufbau – finanzielle Hilfen gebe es aber nicht: "Der Staat ist pleite", sagt Arnaout und berichtet von einer Mutter, die den Bagger selbst bezahlen musste, der die Leiche ihres Sohnes ausgegraben habe. Am Hafen habe es auch viele billige Unterkünfte für Migranten und Geflüchtete aus Syrien, Pakistan und Indien gegeben. Viele Menschen seien weiterhin obdachlos.