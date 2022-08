Debüt beim Supercup: UEFA setzt in Zukunft auf neue Abseits-Technologie

Wien – Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird in Zukunft auf eine neue Abseits-Technologie zur Unterstützung der Schiedsrichter setzen. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, wird die "Semi-Automated Offside Technology" in der kommenden Saison in der Champions League zum Einsatz kommen. Erstmals wird das "SAOT"-System im europäischen Supercup am kommenden Mittwoch in Helsinki zwischen Real Madrid (David Alaba) und Eintracht Frankfurt mit Trainer Oliver Glasner eingesetzt werden.