Auto in St. Johann von Zug erfasst: Kind getötet, Vater schwer verletzt

St. Johann in Tirol – Bei einem schweren Unfall auf einem Bahnübergang bei St. Johann wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr ein Kind getötet. Das Auto einer Familie war von den Schranken eingeschlossen worden, die S-Bahn von Wörgl nach St. Johann konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kam zur Kollision. Ein Kind verstarb noch an der Unfallstelle, der Vater wurde schwer verletzt.