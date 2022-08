Auto in St. Johann von Zug erfasst: Vierjähriger getötet, Vater schwer verletzt

St. Johann in Tirol – Bei einem schweren Unfall auf einem Bahnübergang bei St. Johann wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr ein vierjähriges Kind getötet. Das Auto einer Familie war von den Schranken eingeschlossen worden, die S-Bahn von Wörgl nach St. Johann konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kam zur Kollision. Das Kind verstarb noch an der Unfallstelle, der 35-jährige Vater wurde schwer verletzt.