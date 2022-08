64-Jähriger bei Sturz mit E-Bike in Umhausen schwer verletzt

Umhausen – Ein 64-jähriger Mann ist am Dienstag bei einem Unfall mit seinem E-Bike in Umhausen schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei auf dem Radweg von der Köfler-Brücke durch ein Waldstück in Richtung des Ortsteiles Leiersbach unterwegs, als er auf dem Schotterweg stürzte. Der 64-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)