Frauen in Hart und Schwaz von Motorradfahrer sexuell belästigt

Hart im Zillertal, Schwaz – Am Montag wurden in Hart und in Schwaz in der Zeit zwischen 12.20 Uhr und 13 Uhr zwei Frauen von einem bisher unbekannten Täter sexuell belästigt. In beiden Fällen waren die Opfer mit ihren Fahrrädern unterwegs, als sie plötzlich von einem von hinten kommenden Motorradfahrer am Gesäß- und Brustbereich berührt wurden.