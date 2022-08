Max Hollein baut Führungsrolle an New Yorks Met-Museum aus

Hollein weitet seine Funktion am Metropolitan Museum in New York aus

Der Österreicher Max Hollein (53) soll am renommierten New Yorker Metropolitan Museum künftig noch mehr Verantwortung übernehmen. Zusätzlich zum Amt des Direktors werde Hollein ab Juli 2023 auch noch den Posten des Geschäftsführers übernehmen, teilte das Museum am Central Park in Manhattan am Mittwoch mit. "Hollein hat bewiesen, dass er ein kreativer, energetischer und inspirierter Leiter des Museums ist, und war die eindeutige Wahl zum nächsten Geschäftsführer", hieß es.