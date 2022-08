Kommentar zum Cessna-Absturz in Höfen: Eine Frage der Sicherheit

Nachdem vergangenen Sonntag in Höfen ein Flugzeug kurz nach dem Start in ein Haus gestürzt ist, stellen sich viele Fragen. Was, wenn die Bewohner daheim gewesen und in ihrem Bett ein Schläfchen gemacht hätten oder sich gerade jemand im Garten gesonnt hätte? Was, wenn die Gastherme im Obergeschoß durch den Einschlag beschädigt worden wäre und das Wrack dann Feuer gefangen hätte? Kaum auszudenken. Die wichtigste aller Fragen aber ist: Warum erst jetzt? Wieso braucht es ein solches Unglück, bei dem der Pilot und eine Insassin schwer verletzt wurden, damit die Verantwortlichen den kleinen Airport im Außerfern noch einmal unter die Lupe nehmen?