WSG Tirol schließt die Abwehr-Baustelle: Okungbowa kommt aus Offenbach

Osarenren Okungbowa galt in jungen Jahren als großes Versprechen, nun greift der 28-Jährige in Tirol noch einmal an.

Der Wiener kommt von den Kickers Offenbach, wo er in der vergangenen Saison 29 Spiele (drei Tore, zwei Assists) in der viertklassigen Regionalliga Südwest absolviert hat. Erlebt hat der Mann, der als Innenverteidiger eingeplant ist, aber auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, schon einiges:

Nach seinem Debüt in der Wiener Stadtliga wurde Rapid auf das groß gewachsene Talent aufmerksam – und holte ihn in die U18-Akademie. Es folgten Einsätze in der Regionalliga Ost sowie zwei Bundesliga-Spiele, bevor ihn auch Verletzungen (eine hartnäckige Schambeinentzündung bremste Okungbowa gehörig ein) aus der Bahn warfen. Bei St. Pölten kam er gar nicht zum Einsatz, besser lief’s in der Folge beim FAC, bevor der Österreicher mit nigerianischen Wurzeln den Sprung ins Ausland (3. deutsche Liga beim VfB Lübeck; Kickers Offenbach) wagte. Nun ist Okungbowa zurück in Österreich – und atmete erst einmal durch: „Ich bin sehr froh, hier zu sein und dass alles geklappt hat.“