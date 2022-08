Zurück im internationalen Geschäft: WBC Tirol startet in Alpe Waterpolo League

Innsbruck – Aus dem Wunsch wurde Realität: Die meisterlichen Wasserballer des WBC Tirol nehmen ab Ende Oktober an der neu gegründeten Alpe Waterpolo League (AWL) teil. In sechs Sammelrunden messen sich 12 Clubs aus fünf Ländern (Slowenien, Kroatien, Italien, Bosnien, Österreich). Zu den heimischen Vertretern zählen neben WBC Tirol auch Wien und Graz.

Die Revolution steckt dennoch in den Kinderschuhen. Zwar wurde ein vorläufiger Spielplan aus der Taufe gehoben – die erste Sammelrunde findet demnach in Graz statt –, die konkrete Gestaltung der Play-offs nach dem Grunddurchgang steht allerdings noch in den Sternen. Trotz der Aufbruchsstimmung hat die Teilnahme für den WBC Tirol einen Haken: Eine Sammelrunde in Innsbruck erscheint – zumindest im Grunddurchgang (bis Ende März) – ausgeschlossen. Weder die USI-Halle noch das Landessportheim erfüllen mit ihrem 25-Meter-Becken die internationalen Standards (mindestens 30 Meter). Das Tivoli-Freibad würde die Voraussetzungen erfüllen – dort kann allerdings erst ab Mai gespielt werden.