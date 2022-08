Bürgermeister nach tödlichem Zugunglück in Bayern: Zustand der Strecke „eine Katastrophe"

Bei einem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen starben vor rund zwei Monaten fünf Menschen. Seitdem hat sich an der Strecke nicht viel getan, kritisieren mehrere Politiker nun in einem Brief an die Deutsche Bahn. Der Schienenersatzverkehr sei chaotisch und wegen vieler Leerfahrten „ein ökologischer Wahnsinn“.