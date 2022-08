So viele Tiroler Voltigierer wie noch nie bei Großereignissen im Einsatz

Innsbruck – Die Juniorinnen legten zuletzt bei ihrer EM in Kaposvar glanzvoll vor, ab Samstag schwingen sich die Besten im Voltigieren bei der WM in Dänemark auf die Pferde – darunter bei beiden Großereignissen so viele Tirolerinnen wie nie zuvor. Nach dem Karriereende von Weltmeisterin Jasmin Lindner steht die Vorjahres-Dritte Eva Nagiller im Blickpunkt, im Pas de Deux (ab Sonntag) zusammen mit Romana Hintner aus Gnadenwald. 2021 waren die beiden WM-Vierte gewesen. Gespannt sein darf man auch auf die Gruppe vom RC Seefeld mit Longenführerin Martina Seyrling, die kommenden Montag dann in Herning antritt.